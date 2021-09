Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Hiervon ausgehend, befindet sich das Papier in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Anteilsschein des seit Montag im DAX notierten Konzerns Ende Juli ein Jahreshoch bei 120,92 EUR markiert und war in eine seitwärts gerichtete Korrekturphase übergegangen. Mit dem Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage sieht sich der Wert nun der kurzfristig bedeutsamen Hürde bei 116,12 EUR gegenüber. Dieses Widerstandscluster resultiert aus der fallenden Eindämmungslinie vom Juli-Hoch und dem Horizontalwiderstand des Vorwochenhochs. Ein dynamischer Anstieg darüber per Tagesschluss würde für eine Fortsetzung des dominanten Haussetrends sprechen. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem anschließenden Anstieg über die Hochpunkte bei 118,04 EUR und 120,92 EUR. Potenzielle nächste mittelfristige Kursziele lauten dann 123,52 EUR und 129,60 EUR. Darüber würde das Rekordhoch erneut in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite ist die Unterstützungszone bei 108,26/108,74 EUR kurzfristig kritisch. Darunter würde ein Test der bedeutsameren Supportzone bei aktuell 102,52/103,16 EUR wahrscheinlich.