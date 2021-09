Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (WKN: 609500) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 25,55 EUR im Januar in den Korrekturmodus übergegangen. Oberhalb des im Mai erreichten Korrekturtiefs bei 13,97 EUR versucht der Wert derzeit einen Boden auszubilden. Mit dem gestrigen dynamischen Kursschub erscheint ein erneuter Vorstoß an die kritische Widerstandszone bei 16,98-17,48 EUR wahrscheinlich. Dort befinden sich unter anderem das bisherige Erholungshoch vom Juli sowie die 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Bodenbildung komplettieren und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 18,39/18,82 EUR und 19,76 EUR nahelegen. Die kurzfristige Ausgangslage bleibt bullish, solange die Supportzone bei 15,21-15,49 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter wäre ein Wiedersehen mit der Unterstützung bei 14,66-14,79 EUR oder dem Korrekturtief bei 13,97 EUR einzuplanen.