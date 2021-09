Diese Analyse wurde am 24.09.2021 um 08:48 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern mit einem kräftigen Kurssprung zur Eröffnung seine Erholungsrally vom Korrekturtief bei 15.019 Punkten fort. Den Rest des Handelstages pendelte er volatil seitwärts in einer Tagesspanne zwischen 15.594 Punkten und 15.696 Punkten. Mit 15.644 Punkten verabschiedete er sich in der Mitte der Range in den Feierabend.