Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenschluss klar die negativen Vorzeichen. Im Vorfeld der Bundestagswahlen hielten sich die Anleger mit Käufen zurück. Zudem signalisierte der ifo-Geschäftsklimaindex mit dem im September verzeichneten dritten Rückgang in Folge eine Eintrübung der konjunkturellen Aussichten. Der DAX verlor 0,71 Prozent auf 15.532 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,56 und 1,27 Prozent. In den drei Indizes gab es 25 Gewinner und 71 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Stärkste Sektoren waren Banken, Medien und Automobile. Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel, Konsum und Industrie. Daimler kletterte an der DAX-Spitze um 1,73 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch. Der Autokonzern hatte den Einstieg in das Batteriekonsortium ACC bekannt gegeben. Deutsche Bank und Covestro legten dahinter um 1,61 und 1,11 Prozent zu. HelloFresh hielt am anderen Indexende die rote Laterne mit einem nachrichtenlosen Minus von 4,14 Prozent. Sartorius und Zalando büßten 3,31 und 3,19 Prozent ein.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,09 Prozent höher bei 34.798 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,08 Prozent fester bei 15.330 Zählern. Die Marktbreite war dabei auffällig schwach. 57 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten negative Vorzeichen. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Es gab 78 neue 52-Wochen-Hochs und 44 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sechs Basispunkte auf 1,47 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab um 0,15 Prozent auf 1,1721 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent fester bei 201,15 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,38 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.695) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Unternehmensseitig könnten sich Impulse für BASF aus einem Investor-Update ergeben.