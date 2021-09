Nächste Unterstützungen:

15.497-15.508

15.437/15.455

15.379

Nächste Widerstände:

15.564-15.594

15.644-15.696

15.792-15.827

Der Index befindet sich in einer ausgedehnten Konsolidierung, nachdem er im Rahmen der Erholungsrally vom Tief bei 15.019 Punkten am Widerstand der am Donnerstag erreichten 50-Tage-Linie abgeprallt war. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Der mittelfristige korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 16.030 Punkten bleibt intakt. Nächster Widerstand befindet sich bei 15.564-15.594 Punkten. Ein Anstieg darüber, insbesondere per Stundenschluss, würde die Hürde bei 15.644-15.696 Punkten erneut in den unmittelbaren Fokus rücken. Darüber entstünde Potenzial in Richtung zunächst 15.792-15.827 Punkte. Erst oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde eine mögliche zeitnahe Fortsetzung des längerfristigen Aufwärtstrends aktuell. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 15.497-15.508 Punkten. Ein signifikanter Rutsch unter 15.437/15.455 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben und die Marken 15.379 Punkte und 15.278/15.283 Punkte als mögliche nächste Ziele aktivieren. Unterhalb der letztgenannten Unterstützung würde schließlich das erste prozyklische Indiz für eine Wiederaufnahme des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch entstehen.