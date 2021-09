Diese Analyse wurde am 28.09.2021 um 08:43 Uhr erstellt.

Der Euro-Bund-Future etablierte nach dem Erreichen einer langfristig bedeutenden Unterstützungszone im Mai einen dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser beförderte die Notierung im adjustierten Endloskontrakt vom Tief bei 167,11 Punkten bis auf ein am 5. August verzeichnetes Jahreshoch bei 174,78 Punkten. Seither korrigiert sie den gesehenen Kursschub und rutschte dabei signifikant unter die 200-Tage-Linie. Aktuell steht eine wichtige Unterstützungszone zur Disposition, die unter anderem aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Rally resultiert. Im gestrigen Handel markierte der Kontrakt ein 3-Monats-Tief bei 169,73 Punkten und formte darauf eine High-Wave-Kerze im Tageschart. Hieraus ergibt sich die Chance auf eine technische Erholungsbewegung, solange das Tief nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mögliche Erholungsziele lauten 170,81/170,92 Punkte und 171,26 Punkte. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die darüber befindliche Widerstandszone bei 171,66/171,96 Punkten entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des mehrwöchigen Abwärtstrends. Ein Tagesschluss unter 169,73 Punkten würde hingegen eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs an die nächste Supportzone bei 168,84/168,92 Punkten nahelegen. Darunter wäre schließlich ein Wiedersehen mit der langfristig entscheidenden Unterstützungszone bei 166-167 Punkten zu erwarten.