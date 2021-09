Diese Analyse wurde am 28.09.2021 um 08:47 Uhr erstellt.

Der DAX sprang gestern zur Eröffnung deutlich nach oben und testete dabei erneut die am Donnerstag erreichte Hürde in Gestalt der 50-Tage-Linie. Ausgehend vom noch in der ersten Handelsstunde markierten Tageshoch bei 15.704 Punkten, bröckelte die Notierung im weiteren Verlauf ab und konnte sich erst im späten Geschäft nach dem Erreichen eines Tiefs bei 15.552 Punkten im Dunstkreis der 100-Stunden-Linie stabilisieren.