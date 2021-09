Diese Analyse wurde am 29.09.2021 um 08:45 Uhr erstellt.

Die Aktie von Knorr-Bremse (WKN: KBX100) hatte im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 117,24 EUR markiert und befindet sich seither in einer ausgeprägten Korrekturphase. Vom im Juli bei 89,88 EUR verzeichneten Korrekturtief konnte sich der Wert bis auf ein am 13. September bei 106,90 EUR notiertes Hoch erholen. Seither haben die Bären wieder das Sagen und drückten den Kurs unter alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Im gestrigen Handel beendete die Aktie einen mehrtägigen Stabilisierungsversuch und rutschte bei hohem Volumen auf ein 7-Wochen-Tief. Nächste potenzielle Ziele im Rahmen des damit bestätigten kurzfristigen Abwärtstrends liegen bei 94,64/95,10 EUR und 93,14 EUR. Bedeutendere Unterstützungen befinden sich erst bei 91,76 EUR (Unterkante der Kurslücke vom 8. Juli) und 89,88 EUR. Eine Ausdehnung der übergeordneten Abwärtskorrektur in Richtung 86,97-88,53 EUR würde nicht überraschen. Mit Blick auf die Oberseite notieren nächste Widerstände bei 97,60 EUR und 99,38-103,90 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich die technische Ausgangslage aufhellen.