Die Aktie des Telekommunikationsanbieters 1&1 (WKN: 554550) war nach dem Erreichen eines Rekordhochs bei 72,35 EUR im Januar 2018 in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Dieser ließ die Notierung bis auf im März 2020 markierte 13,29 EUR einbrechen. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. In den letzten Monaten scheiterte der Wert jedoch wiederholt an einer nachhaltigen Überwindung der langfristig bedeutsamen Widerstandszone bei 27,00/27,23 EUR. Ein kurzfristiger Vorstoß bis auf ein 2-Jahres-Hoch bei 27,86 EUR im August wurde von einer Konsolidierungsphase abgelöst, während der die Aktie wieder unter die genannte Hürde rutschte. Die Bullen bleiben jedoch in einer starken Position, solange die Supportzone bei 25,82/26,24 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, wo sich das Konsolidierungstief sowie die steigende 50-Tage-Linie befinden. Prozyklische Kaufsignale entstünden nun mit einem Tagesschluss über 27,38 EUR sowie einem Anstieg über die Marke von 27,86 EUR. Darüber würde eine ganz langfristige Bodenbildungsphase abgeschlossen. Potenzielle Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 30,68 EUR und 32,88 EUR. Unterhalb von 25,82 EUR wäre hingegen zunächst eine ausgedehnte Abwärtskorrektur einzuplanen. Mögliche Auffangbereiche befinden sich in diesem Fall bei derzeit 25,47 EUR, 24,52 EUR, 24,12 EUR und 23,54 EUR.