Diese Analyse wurde am 30.09.2021 um 08:43 Uhr erstellt.

Der DAX startete gestern eine Erholungsbewegung vom am Vortag erreichten 5-Tages-Tief bei 15.233 Punkten. Nach einer festen Eröffnung pendelte er den Rest des Tages volatil seitwärts in einer Tagesspanne von 15.301 Punkten und 15.423 Punkten. Mit 15.365 Punkten schloss er in der Mitte der Range und formte einen Inside Day sowie eine Bullish-Harami-Kerze im Tageschart.