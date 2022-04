Diese Analyse wurde am 01.04.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte gestern in der ersten Handelsstunde eine deutlichere Erholungsbewegung vom am Vortag erreichten Support. Bis auf 14.732 Punkte zog er an, bevor die Bären wieder das Ruder übernahmen und ihn bis zur letzten Handelsstunde auf ein 3-Tages-Tief bei 14.404 Punkten drückten.