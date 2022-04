Diese Analyse wurde am 04.04.2022 um 08:39 Uhr erstellt.

Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) war ausgehend vom im Jahr 2015 bei 31,78 EUR markierten Mehrjahreshoch bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Tief bei 5,20 EUR gefallen. Die anschließende Rally beförderte sie bis zum 6. April des vergangenen Jahres auf ein Hoch bei 27,37 EUR. Seither orientierte sich der Wert wieder mittelfristig südwärts. Nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Tiefs bei 11,30 EUR meldeten sich die Bullen schließlich im Februar/März zurück. Begleitet von hohem Handelsvolumen, zeigte der Anteilsschein eine dynamische Rally bis auf 18,73 EUR. Der folgende Pullback führte den Kurs zurück in den Bereich des 61,8%-Retracements der Impulswelle. Zuletzt konnte er sich vom Tief bei 13,93 EUR erholen und sieht sich nun nach der Rückeroberung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien der Hürde des 61,8%-Retracements der Korrekturwelle gegenüber. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Barriere bei 16,90 EUR würde den bullishen Kurzfristtrend bestätigen und für einen erneuten Vorstoß in Richtung 18,57/18,73 EUR sprechen. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde das übergeordnete Chartbild deutlich aufhellen im Sinne einer möglichen Wiederaufnahme des zyklischen Bullenmarkts vom Tief im Jahr 2020. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 19,34/19,87 EUR, 20,98-21,36 EUR, 23,53-23,93 EUR, 25,10 EUR und 25,95-27,37 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Supportbereiche bei 15,13/15,21 EUR und 13,93-14,63 EUR. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das bullishe Szenario beseitigen und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 11,30 EUR mit sich bringen.