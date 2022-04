Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenausklang die positiven Vorzeichen. Weder stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in der Eurozone noch deutlicher als gefallene Einkaufsmanagerindizes oder solide ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten konnten dabei Akzente setzen. Der DAX schloss nach einem lustlosen Handel 0,22 Prozent fester bei 14.446 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 0,58 und 0,07 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 60 Gewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,79%), Einzelhandel (+2,75%) und Telekommunikation (+1,72%). Unter Druck standen derweil vor allem Transportwerte (-1,82%), Softwareaktien (-1,08%) und Technologiewerte (-0,93%). Am deutlichsten gesucht waren im Leitindex DAX ohne Nachrichten die Online-Händler Delivery Hero (+4,89%), HelloFresh (+3,86%) und Zalando (+2,96%). Deutsche Post büßte als Schlusslicht 2,41 Prozent ein.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,40 Prozent auf 34.818 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,15 Prozent höher bei 14.861 Zählern. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 111 neuen 52-Wochen-Hochs standen 76 Tiefs gegenüber. Stark gesucht waren mit Blick auf die Sektoren-Performance Immobilienwerte (+1,99%) und Versorger (+1,40%). Schwach tendierten hingegen Industriewerte (-0,78%) und Technologietitel (-0,30%). Die Rendite zehnjähriger Treasuries zog nach den Arbeitsmarktdaten für den März um sechs Basispunkte auf 2,38 Prozent an. Der US-Dollar konnte gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen aufwerten. EUR/USD sank um 0,29 Prozent auf 1,1033 USD. Gold verbilligte sich belastet von dieser Entwicklung an der Comex um 1,55 Prozent auf 1.924 USD. Rohöl der US-Sorte WTI gab um 1,01 Prozent auf 99,27 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent fester bei 180,82 Punkten. Auffällig waren deutliche Kursgewinne bei den in Hongkong gelisteten chinesischen Technologieaktien. Der HSTECH kletterte um 3,04 Prozent. Beflügelnd wirkte hier das Nachlassen der Sorge um ein mögliches Wall Street-Delisting von auch in den USA notierten Branchenvertretern, nachdem Pläne veröffentlicht wurden, dass Regularien seitens der chinesischen Behörden geändert werden könnten, die der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein Dorn im Auge waren. Besonders kräftige Zugewinne waren bei Bilbili (+9,67%), Baidu (+6,73%) und Netease (+4,64%) zu beobachten. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,25 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.550) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz und zum Auftragseingang in der US-Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von bet-at-home.com. Henkel veranstaltet seine Online-Hauptversammlung.