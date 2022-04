Nächste Unterstützungen:

14.404/14.452

14.346-14.363

14.188

Nächste Widerstände:

14.506

14.553

14.700-14.732

Für den heutigen Tag bestehen Erholungschancen, solange der aktuelle Support bei 14.404/14.452 Punkten nicht signifikant unterschritten wird. Nächste Widerstände lauten 14.506 Punkte und 14.553 Punkte. Ein nachhaltiger Ausbruch über die letztgenannte Marke per Stundenschluss würde das kurzfristige technische Bild deutlicher aufhellen und für weitere Kursavancen in Richtung 14.700-14.732 Punkte sprechen. Ein Rutsch unter 14.404 Punkte würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im Rahmen des intakten kurzfristigen Abwärtstrends vom Hoch bei 14.925 Punkten liefern. In diesem Fall wäre ein unmittelbares Abarbeiten des noch offenen Korrekturziels bei 14.346-14.363 Punkten zu erwarten. Würde diese Zielzone nachhaltig (Stundenschlusskursbasis) unterschritten, würden weitere Auffangbereiche bei 14.188 Punkten und 14.110/14.134 Punkten in den Fokus rücken. Solange die letztgenannte Zone dem Angriff der Bären standhält, bleibt der Erholungstrend vom März-Tief (12.439) intakt. Darunter würden hingegen die Risiken für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten mehrmonatigen Abwärtstrends vom Rekordhoch deutlich ansteigen.