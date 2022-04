Die VERBIO-Aktie (WKN: A0JL9W) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. In den vergangenen Monaten hatte sie eine Korrekturphase unterhalb des im November bei 74,90 EUR verzeichneten Rekordhochs durchlaufen. Im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie konnte sich der Anteilsschein oberhalb des Korrekturtiefs bei 46,54 EUR wieder nordwärts absetzen. Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch sowohl aus einer mehrtägigen Konsolidierung als auch aus der mehrmonatigen Handelsspanne auf eine neue historische Bestmarke. Im Rahmen des damit bestätigten primären Aufwärtstrends lassen sich nächste potenzielle Extensionsziele bei 82,61 EUR, 85,73 EUR und 92,43 EUR ausmachen. Der Anteilsschein verfügt über weitere Unterstützungen bei 73,95/74,90 EUR und 65,80-68,45 EUR. Die Bullen bleiben charttechnisch im Vorteil, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 57,85-62,06 EUR.