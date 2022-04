Nächste Unterstützungen:

14.467

14.425

14.334-14.363

Nächste Widerstände:

14.554-14.560

14.687-14.732

14.799/14.819

Die geformte Hammer-Kerze im Tageschart deutet auf Nachfrageüberhang unterhalb des aktuellen Kursniveaus hin. Der Index korrigiert aktuell den Erholungstrend vom März-Tief. Zugleich weist der übergeordnete (mittelfristige) Trend weiterhin abwärts. Für heute ist die Ausgangslage neutral zu werten. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 14.554-14.560 Punkten per Stundenschluss würde ein bullishes Kurzfrist-Signal in Richtung 14.687-14.732 Punkte liefern. Darüber würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen mit möglichen Zielen bei 14.799/14.819 Punkten und 14.901/14.925 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 14.467 Punkte, 14.425 Punkte und 14.334-14.363 Punkte. Darunter entstünde ein bearishes Signal im Sinne einer deutlichen Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur. Mögliche Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 14.188 Punkten, 14.110/14.134 Punkten und 14.068 Punkten.