Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) bewegt sich ausgehend vom letzten zyklischen Tief im Oktober 2019 bei 22,54 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Dekadenhochs bei 51,56 EUR im vergangenen November ging sie in den Korrekturmodus über. Der ausgeprägte Rücksetzer ließ die Notierung bis auf ein im März gesehenes Tief bei 37,95 EUR absinken, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Der seither laufende Kursschub konsolidierte zuletzt an einem Widerstandscluster, welches unter anderem aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage, der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem letzten Reaktionshoch resultierte. Im gestrigen Handel ließ der Anteilsschein die genannten Widerstandsthemen hinter sich und markierte ein 3-Monats-Hoch. Der Ausbruch kann vom Ausmaß her indes noch nicht als nachhaltig eingestuft werden. Die Bullen verfügen jedoch über den technischen Vorteil, solange der Support bei 43,30-43,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Tagesschluss oberhalb des 61,8%-Retracements bei 46,36 EUR oder über der nächsten horizontalen Widerstandsmarke bei 47,09 EUR könnte als Bestätigung des bullishen Szenarios gewertet werden. Nächste Kursziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 48,35/48,65 EUR, 49,84 EUR und 51,56 EUR. Unterhalb von 43,30 EUR würde hingegen die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test des März-Tiefs deutlich ansteigen.