Nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 konnte die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser Trend erfuhr in den vergangenen Monaten eine deutliche Beschleunigung. Mit Blick auf den prozentualen Abstand zur 200-Tage-Linie (98%) weist der Wert die höchste relative Stärke im HDAX auf. Zuletzt hatte er im Rahmen einer mehrtägigen Korrektur die wiederholt als Unterstützung fungierende 20-Tage-Linie erfolgreich getestet. Am Freitag gelang schließlich der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über das letzte Verlaufshoch auf ein 7-Jahres-Hoch bei 32,70 EUR. Damit konnte der Anteilsschein den Widerstand der Abwärtslücke vom 5. Oktober 2015 (30,61 EUR) per Tagesschluss überwinden. Kurzfristig sollte angesichts der überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren eine Konsolidierung eingeplant werden. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der am Freitag gerissenen Aufwärtslücke bei 29,83 EUR wäre ein Warnsignal für eine deutlichere Verschnaufpause. In diesem Fall würde ein Pullback in Richtung 24,76-25,86 EUR nicht überraschen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 32,46 EUR den Fokus auf potenzielle nächste Hürden bei 37,19 EUR und 40,29/41,50 EUR richten.