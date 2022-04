Nächste Unterstützungen:

14.178

14.070

14.027

Nächste Widerstände:

14.315-14.334

14.383

14.432

Der Abwärtstrend vom Ende März gesehenen Rallyhoch bei 14.925 Punkten bleibt intakt. Mit dem Freitagshoch könnte bereits eine klassische abc-Erholung abgeschlossen worden sein. Bestätigungen hierfür wären in einem Rutsch unter die beiden Unterstützungen bei 14.070 Punkten und 14.027 Punkten zu sehen. Zwischengeschaltet fungiert das Freitagstief bei 14.178 Punkten als leichter Support. Ein Anstieg über die massive Hürde bei aktuell 14.315-14.334 Punkten per Stundenschluss würde eine Ausdehnung des Erholungstrends vom Vorwochentief in Richtung 14.383 Punkte und eventuell 14.432 Punkte nahelegen. Erst mit der Überwindung der Marke von 14.603 Punkten käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des technischen Bildes. Im Erfolgsfall wäre ein erneuter Vorstoß in die Region 14.816-14.925 Punkte möglich.