Diese Analyse wurde am 12.04.2022 um 08:48 Uhr erstellt.

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Die anschließende Rally endete nach rund einem Jahr bei im April 2021 gesehenen 72,88 EUR. Seither dominieren wieder die Bären das Kursgeschehen. Im Rahmen einer dynamischen zweiten Abwärtswelle rutschte das Papier bis auf ein am 7. März verzeichnetes 16-Monats-Tief bei 47,23 EUR. Nach einer Erholungsrally bis auf 56,06 EUR orientierte sich der Kurs zuletzt wieder südwärts. Die jüngste Gegenbewegung vom Verlaufstief bei 49,73 EUR erhielt im gestrigen Handel mit der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen zunächst deutlichen Schwung, scheiterte jedoch im Tageshoch an der als Widerstand fungierenden fallenden 20-Tage-Linie. Ein Tagesschluss über der Marke von 52,84 EUR würde nun einen ersten Hinweis auf eine mögliche zweite Erholungswelle mit potenziellen Zielen bei 55,18-56,06 EUR, 57,06 EUR und eventuell 58,19-58,56 EUR liefern. Zu einer nennenswerten Entspannung der übergeordnet angeschlagenen Chartsituation käme es jedoch erst mit einem nachhaltigen Break über die weiteren Hürden bei 60,78 EUR und anschließend 63,46-64,78 EUR. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 49,73 EUR würde hingegen ein zügiges Wiedersehen mit dem Tief bei 47,23 EUR nahelegen. Darunter würde der dominante Abwärtstrend bestätigt mit nächsten möglichen Zielen und Unterstützungen bei 45,92 EUR, 43,55 EUR, 41,14 EUR und 37,36 EUR.