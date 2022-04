Diese Analyse wurde am 12.04.2022 um 08:51 Uhr erstellt.

Der DAX pendelte gestern nach einer schwächeren Eröffnung volatil seitwärts in einer engen und bereits in der ersten Stunde vorgegebenen Handelsspanne zwischen 14.095 Punkten und 14.298 Punkten. Im Tagesverlauf scheiterte er an der Überwindung der Abwärtstrendlinie vom Ende März markierten Rallyhoch.