Diese Analyse wurde am 13.04.2022 um 08:41 Uhr erstellt.

Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni 2019 erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli 2020 gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August 2020 eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Im Bereich 1.677/1.688 USD traf es dabei wiederholt auf Nachfrage. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild weist der Trend nach dem erfolgreichen erneuten Test der genannten Supportzone im vergangenen August aufwärts. Einem Spike bis knapp unter die alte Bestmarke folgte im März eine dreiwellige Korrektur bis an das Supportcluster, bestehend aus dem Hoch vom Juni 2021, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des letzten Kursschubes und der 50-Tage-Linie. Vom dort bei 1.890 USD markierten Tief strebt der Kurs zuletzt wieder nordwärts. Nach dem Bruch des korrektiven Abwärtstrends brach die Notierung im gestrigen Handel auf ein 4-Wochen-Hoch aus. Kurzfristig kritisch ist nun der erreichte Ziel- und Widerstandsbereich 1.975/1.980 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Vorherrschaft der Bullen im kurzfristigen Zeitfenster bestätigen und die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Fortsetzung des langfristigen Bullenmarktes deutlich erhöhen. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 2.000/2.001 USD, 2.012 USD, 2.028-2.034 USD und 2.070-2.075 USD. Ein Wochenschluss oberhalb von 2.075 USD würde schließlich die übergeordnete Hausse bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 2.119 USD, 2.139 USD, 2.168/2.182 USD, 2.227/2.247 USD und 2.316/2.321 USD. Unterstützt ist das Edelmetall derzeit bei 1.950 USD, 1.938/1.940 USD und 1.915/1.919 USD. Darunter würden die Chancen auf einen zeitnahen Vorstoß in Richtung Rekordhoch deutlich schwinden und es wären ein erneuter Pullback bis zunächst 1.877-1.890 USD und eventuell eine Korrekturausdehnung in Richtung 1.821-1.854 USD einzuplanen.