Nächste Unterstützungen:

13.975

13.887

13.845

Nächste Widerstände:

14.155-14.180

14.245

14.322-14.338

Analytisch betrachtet, bestätigte der DAX mit dem gestrigen Kursgeschehen den kurzfristigen Abwärtstrend vom Erholungshoch bei 14.925 Punkten. Der Verkaufsdruck hielt sich dabei jedoch in Grenzen und der Index konnte per Tagesschluss relevante Unterstützungsthemen (Kurslücke vom 16. März/38,2%-Fibonacci-Retracement der Erholungsrally) verteidigen. Auf der Oberseite sieht sich die Notierung nun erneut der Abwärtstrendlinie im Stundenchart gegenüber. Ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 14.155-14.180 Punkten würde das ganz kurzfristige Chartbild aufhellen und es würde ein neuerlicher Vorstoß an die massivere Widerstandszone bei 14.322-14.338 Punkten mit Zwischenetappe bei 14.245 Punkten möglich. Ein nachhaltiger Anstieg über 14.381 Punkten per Stundenschluss und anschließend 14.450/14.456 Punkte per Tagesschluss würde erste prozyklische Indizien für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur darstellen. Ein Tagesschluss unter 13.975 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 13.887 Punkte würde nun bearishe Anschlusssignale generieren. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 13.845 Punkte, 13.733/13.746 Punkte und 13.578 Punkte.