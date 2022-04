Im Anschluss an die Ausbildung eines Dekadentiefs bei 11,64 USD im März 2020 übernahmen die Silber-Bullen das Ruder. Der dort etablierte dynamische Aufwärtstrend führte zum Ausbruch des Silberpreises über die kritische Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD und damit zur Aufhellung des ultralangfristigen Chartbildes. Seit August 2020 befindet sich die Notierung innerhalb einer ausgeprägten korrektiven Seitwärtsbewegung unterhalb des Rallyhochs bei 30,07 USD. Oberhalb deren unterer Begrenzung bei 21,40 USD gelang eine mittelfristige Bodenbildung innerhalb der übergeordneten Range. Der Kurs konnte dabei unter anderem die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie überwinden. Zuletzt vollzog er einen dreiwelligen Pullback an diese Durchschnittslinie, die nun mit dem 61,8%-Retracement der Aufwärtswelle vom Februar-Tief und einer horizontalen Unterstützungszone ein wichtiges Supportcluster bildet. Darüber gelang es dem Edelmetall, wieder Fahrt gen Norden aufzunehmen. Nach fünf Plustagen in Folge erreichte es schließlich im gestrigen Handel eine kurzfristig bedeutsame Hürde, bestehend aus dem Reaktionshoch vom 24. März und dem 61,8%-Retracement der Abwärtskorrektur. Gelingt der Notierung der nachhaltige Durchbruch über diese Barriere bei 25,79/25,83 USD, würden ein mögliches Ende der mehrwöchigen Abwärtskorrektursowie eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends indiziert. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 26,29/26,47 USD, 26,91-27,02 USD, 27,74-28,07 USD, 28,73/28,77 USD und 30,07 USD. Nächste Unterstützungen lauten 24,63-24,93 USD und 23,83-24,11 USD. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das mittelfristige Chartbild trüben und Abwärtsrisiken in Richtung 22,84-23,15 USD, 21,99 USD und 21,40 USD mit sich bringen.