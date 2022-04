Die Aktie der Telefonica Deutschland Holding (WKN: A1J5RX) war im Rahmen einer mehrjährigen Baisse bis auf ein im März 2020 erreichtes Allzeittief bei 1,72 EUR abgestürzt. Die anschließende Erholungsrally beförderte den Wert dynamisch bis knapp unter das Hoch vom November 2019 (2,92 EUR). Nach einem korrektiven Rücksetzer konnte er sich oberhalb von 2,10 EUR stabilisieren und einen volatilen Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt hatte die Notierung eine mehrwöchige Korrektur bis auf ein am 7. März gesehenes Tief bei 2,22 EUR vollzogen. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen und konnten das Papier dynamisch bis auf ein am Donnerstag erreichtes 2-Jahres-Hoch befördern. Im charttechnischen Fokus stehen nun nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 2,80/2,83 EUR und 2,91/2,92 EUR. Zur Bestätigung einer ganz langfristigen bullishen Trendumkehr ist eine nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone erforderlich. Im Erfolgsfall würde ein Vorstoß in Richtung 4,00/4,10 EUR möglich werden. Zwischenziele lauten dann 3,13/3,21 EUR, 3,28 EUR und 3,40 EUR. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 2,67-2,70 EUR und 2,54-2,56 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 2,38-2,44 EUR.