Nächste Unterstützungen:

14.038

13.962-13.975

13.845

Nächste Widerstände:

14.180/14.199

14.245-14.274

14.322-14.343

Mit Blick auf die kurzfristige Wellenstruktur könnte bereits eine abgeschlossene abc-Erholung vorliegen. Erste preisliche Indizien hierfür entstünden mit einer Verletzung der beiden nächsten Unterstützungen bei 14.038 Punkten und 13.962-13.975 Punkten. Bestätigt würde diese These erst mit einem Rutsch unter 13.887 Punkte. In diesem Fall wäre eine unmittelbare Fortsetzung des intakten Abwärtstrends vom am 29. März bei 14.925 Punkten markierten Rallyhoch zu unterstellen. Mögliche nächste Ziele lauten dann 13.845 Punkte, 13.733/13.746 Punkte und 13.578 Punkte. Mittelfristig wäre ein Wiedersehen mit dem am 7. März verzeichneten Verlaufstief bei 12.439 Punkten einzuplanen. Ein Stundenschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 14.180/14.199 Punkten würde hingegen weiteres Erholungspotenzial signalisieren mit möglichen nächsten Zielen bei 14.245-14.274 Punkten und 14.322-13.343 Punkten. Zu einer deutlicheren Aufhellung der kurz- bis mittelfristigen Ausgangslage käme es erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die weiteren Hürden bei aktuell 14.401 Punkten und 14.603 Punkten.