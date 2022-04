Die Aktie des im DAX notierten Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend, ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch. Dieser Abschwung verlor seit 2018 jedoch deutlich an Dynamik und ging in eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Bewegung über. Zuletzt verzeichnete der Wert am 7. März ein 8-Jahres-Tief bei 50,98 EUR. Es folgte eine dynamische Rally an die 200-Tage-Linie. Die anschließende Konsolidierung an dieser wiederholt als Widerstand fungierenden Linie konnte schließlich schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen nach oben verlassen werden. In den letzten Tagen prägte eine Konsolidierung oberhalb des genannten SMA das Kursgeschehen. Solange die Durchschnittslinie bei aktuell 60,76 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position für einen zeitnahen Angriff auf die nun übergeordnet kritische Widerstandszone 63,60-64,84 EUR. Dort befinden sich neben dem jüngsten Rallyhoch auch die Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Juli 2020 sowie die Kurslücke vom 10. September 2021. Eine nachhaltige Überwindung dieses Widerstandsclusters per Tagesschluss würde das langfristige Chartbild aufhellen. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 71,14 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb des SMA 200 hingegen die charttechnische Ausgangslage von bullish auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es erst mit einem signifikanten Rutsch unter die darunter befindliche Supportzone 58,40/59,23 EUR. Potenzielle nächste Ziele lauten in diesem Fall 54,74-55,68 EUR und 50,98 EUR.