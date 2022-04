Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Start der verkürzten Handelswoche bei dünner Nachrichtenlage anfängliche Schwäche abschütteln und gestützt von einer freundlichen Wall Street eine Erholung initiieren. Der DAX schloss 0,07 Prozent tiefer bei 14.153 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,18 und 0,26 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,72%), Automobile (+2,10%) und Transport (+0,79%). Am schwächsten präsentierten sich Immobilienwerte (-2,33%), Pharma & HealthCare (-1,12%) und Telekommunikation (-0,80%). Continental sprang an der DAX-Spitze um 3,91 Prozent nach oben. Merck büßte 3,74 Prozent ein und hielt damit die rote Laterne.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial nach überraschend starken Daten zum Immobilienmarkt um 1,45 Prozent auf 34.911 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,15 Prozent nach oben auf 14.210 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 99 neue 52-Wochen-Hochs und 285 Tiefs. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten alle Sektoren bis auf Energie (-0,81%) zulegen. Am kräftigsten fielen die Aufschläge bei zyklischen Konsumwerten (+2,90%) und Immobilienwerten (+2,10%) aus. Der US-Dollar konnte den dritten Tag in Folge aufwerten und markierte gemessen am Dollar-Index ein neues 2-Jahres-Hoch. Im Fokus der Devisenhändler stand der Yen mit einer Beschleunigung des Einbruches. USD/JPY zog um 1,42 Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch bei 128,88 Yen an. Mit 13 Plustagen in Folge zeigte das Devisenpaar die längste Gewinnserie seit mindestens 50 Jahren. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um acht Basispunkte auf 2,93 Prozent, den höchsten Stand seit Januar 2019. Gold litt unter der Entwicklung beim Greenback und den Zinsen und verbilligte sich an der Comex um 1,38 Prozent auf 1.959 USD. Rohöl der US-Sorte WTI brach um 5,22 Prozent auf 102,56 USD ein. Hier belasteten Nachfragesorgen, die durch die deutliche Absenkung der Wachstumsprognose seitens des IWF neue Nahrung erhielten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,73 Prozent fester bei 172,24 Punkten. Gegen den Trend gaben die Aktien in Festlandchina den vierten Tag in Folge nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,43 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.214) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise, die Industrieproduktion in der Eurozone sowie die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML, Danone, Procter & Gamble und Carrefour. Nach US-Börsenschluss liefert der Elektroautobauer Tesla sein Zahlenwerk zum ersten Quartal ab. Bereits gestern nach der Schlussglocke gab es die Bilanzen von Netflix (nachbörslich: -25,73%) und IBM (nachbörslich: +1,52%). Daneben steht Lanxess im Fokus. Das Unternehmen veröffentlichte gestern Abend vorläufige Quartalszahlen, die besser als vom Markt erwartet hereinkamen. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit deutlichen Aufschlägen von rund 4,7 Prozent. Siemens Energy teilte ebenfalls am Abend mit, dass man aufgrund einer schwachen Entwicklung bei der Windkrafttochter Gamesa die eigene Jahresprognose prüfe.