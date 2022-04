Nächste Unterstützungen:

13.962-13.992

13.887

13.845

Nächste Widerstände:

14.180-14.199

14.231-14.255

14.322-14.343

Die Erholungsrally vom am 12. April verzeichneten Tief bei 13.887 Punkten geht somit in die Verlängerung. Oberhalb der aktuellen Hürde bei 14.180-14.199 Punkten rücken potenzielle Erholungsziele und Widerstände bei 14.231-14.255 Punkten und 14.322-14.343 Punkten in den charttechnischen Fokus. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde das kurzfristige technische Bias von bearish auf neutral drehen. Deutlicher aufhellen würde sich die Ausgangslage zugunsten der Bullen erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die weiteren Hürden bei aktuell 14.382 Punkten (Tagesschlusskursbasis) und anschließend 14.603 Punkten. Nächster relevanter Support liegt bei 13.962-13.992 Punkten. Ein Rutsch darunter würde ein Ende der Erholungsrally nahelegen und mögliche nächste Ziele bei 13.887 Punkten und 13.845 Punkten aktivieren.