Die Aktie von CropEnergies (WKN: A0LAUP) hatte nach mehrjähriger Hausse im September 2020 ein Allzeithoch bei 16,26 EUR markiert. Der folgende Kursabschwung endete im August 2021 nach dem Erreichen eines Tiefs bei 9,64 EUR. Seither orientiert sich der Wert wieder nordwärts. Zuletzt hatte er eine mehrwöchige Stauzone oberhalb der mittlerweile wieder aufwärts tendierenden 200-Tage-Linie etabliert. Mit dem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursschub der vergangenen drei Handelstage auf ein 2-Jahres-Hoch haben die Bullen das Ruder wieder fest in der Hand. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause am aktuellen Widerstandsbereich 14,26/14,62 EUR nicht überraschen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) wäre der Weg frei in Richtung 15,30 EUR und 16,26 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Marke würde den ultralangfristigen Haussetrend bestätigen mit nächsten potenziellen Ausdehnungszielen bei 18,06 EUR und 18,79 EUR. Der Anteilsschein verfügt über nächste Unterstützungen bei 13,56 EUR, 13,24 EUR und 12,66/12,86 EUR. Der mittelfristige Aufwärtstrend würde erst mit einem Rutsch unter 11,94 EUR in seinem Bestand gefährdet.