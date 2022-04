Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte klar die Käufer das Kursgeschehen. Stützend wirkten eine freundliche Wall Street, fallende Anleiherenditen und eine bislang gut verlaufende Berichtssaison. Der DAX schloss 1,47 Prozent fester bei 14.362 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 1,23 und 1,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 84 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Alle Sektorindizes konnten zulegen. Stärkste Sektoren waren Konsum (+2,40%), Technologie (+2,24%) und Chemie (+2,21%). Daimler Truck belegte mit einem Plus von 4,14 Prozent ohne Nachrichten die DAX-Spitze. Henkel und Hannover Rück folgten mit Zugewinnen von 3,69 und 3,05 Prozent. Bayer verlor als Schlusslicht 2,03 Prozent. Jenoptik (+5,4%) profitierte im TecDAX von positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf in einem Reuters-Interview. Firmenchef Stefan Traeger signalisierte hierbei zudem eine zukünftig stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft. Lanxess haussierte nach Geschäftszahlen im MDAX um 5,63 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,72 Prozent auf 35.161 Punkte hinzu und schloss damit über der 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 gab hingegen um 1,49 Prozent auf 13.999 Zähler nach. 61 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 172 neuen 52-Wochen-Hochs standen 97 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance litt der Sektorindex für Kommunikationsdienstleister (-4,34%) unter einem massiven Kurseinbruch bei der Netflix-Aktie (- 35,12%). Ebenfalls schwach tendierten Hersteller zyklischer Konsumgüter (-1,29%). Stark gesucht waren derweil Immobilienwerte (+1,89%), nicht-zyklischer Konsum (+1,50%) und HealthCare (+1,34%). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte am Ende um acht Basispunkte auf 2,85 Prozent ab, nachdem sie im Tagesverlauf noch ein neues 4-Jahres-Hoch bei 2,98 Prozent markiert hatte. Gold notierte an der Comex 0,17 Prozent schwächer bei 1.956 USD. Rohöl der US-Sorte WTI legte nach wider Erwarten gesunkenen Lagerbeständen um 0,14 Prozent auf 102,19 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent tiefer bei 171,86 Punkten. Schwach tendierten vor allem die Börsen in China und Hongkong. Auffällige Stärke zeigte der japanische Nikkei 225 dank eines abwertenden Yen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,50 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.397) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreise in der Eurozone, den Philadelphia-Fed-Index und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sartorius, Nestlé, AT&T und Philip Morris. Bereits gestern nach US-Börsenschluss präsentierte Tesla (nachbörslich: +5,57%) sein Zahlenwerk zum ersten Quartal und konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen schlagen.