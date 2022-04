Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) bewegt sich ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Dabei versucht sich das Papier an einer langfristigen Bodenbildung oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR. Nach einem Rallyhoch bei 9,25 EUR und einer ausgedehnten Korrektur bis auf ein Tief bei 5,24 EUR stellte sich das Kursgeschehen zuletzt volatil dar und die Notierung pendelte um ihren gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild besteht nach dem jüngsten dynamischen Kursschub vom März-Tief und dem folgenden Pullback an das Supportcluster aus 100-Tage-Linie und 38,2%-Fibonacci-Retracement eine gute Chance auf einen weiteren deutlichen Aufwärtsimpuls. Hierzu müssen die Bullen den Kurs zunächst per Tagesschluss über die aktuelle Widerstandsregion 7,52/7,67 EUR befördern. Bestätigt würde das bullishe Bias mit einer nachhaltigen Überwindung des Hochs bei 7,92 EUR. Im Erfolgsfall könnte die Region 9,11-9,25 EUR auf Sicht mehrerer Monate angesteuert werden. Wichtige Zwischenetappen lauten dann 8,16-8,39 EUR und 8,75 EUR. Auf der Unterseite verfügt die Aktie derzeit über nächste Supportbereiche bei 7,17/7,20 EUR, 7,03/7,07 EUR und 6,74-6,80 EUR. Darunter würde das aktuell konstruktive Chartbild neutralisiert. Erste bearishe Signale entstünden erst unterhalb von 6,46/6,53 EUR sowie mit einem Rutsch unter 6,17 EUR. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 5,92 EUR und 5,24-5,50 EUR.