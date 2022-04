Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar dieses Jahres ging sie in eine deutliche Beschleunigungsphase über und übersprang dabei die Hürden der zyklischen Hochs vom September 2019 und April 2018 bei 118,60 EUR und 119,35 EUR. Am Freitag markierte das Papier ein neues Allzeithoch bei 225,00 EUR. Dort einsetzende Gewinnmitnahmen führten zur Ausbildung einer bearish zu wertenden Shooting-Star-Tageskerze. Zugleich befinden sich die markttechnischen Indikatoren im extrem überkauften Terrain. Dabei signalisierten sie zuletzt eine Abnahme der Schwungkraft. Die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Konsolidierung oder einen deutlicheren Rücksetzer im kurzfristigen Zeitfenster ist daher aktuell deutlich erhöht. Potenzielle nächste Auffangbereiche liegen bei 206,83-209,70 EUR und 202,54-202,40 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 188,65 EUR, 177,00 EUR und 160,00-162,95 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung des derzeit mittelfristig bullishen Chartbildes. Ein Tagesschluss oberhalb von 225,00 EUR würde die negative Aussage der Kerze vom Freitag beseitigen. Potenzielle Ausdehnungsziele darüber befinden sich bei 228,13 EUR, 240,20 EUR und 242,51 EUR.