Die Metro-Aktie (WKN: BFB001) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 6,10 EUR eine zyklische Hausse gestartet, die sie bis auf ein im August 2021 verzeichnetes 17-Monats-Hoch bei 11,84 EUR beförderte. Dort übernahmen die Bären das Ruder. Im Rahmen des seither laufenden mittelfristigen Abwärtstrends rutschte die Notierung bis auf ein am 17. März gesehenes Tief bei 6,63 EUR ab. Einer schwungvollen Erholung folgte eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung. Mit dem am Freitag erfolgten und von hohem Volumen begleiteten Kursschub auf ein 7-Wochen-Hoch wird eine Ausdehnung der Erholungsrally signalisiert. Ein Break über 8,51 EUR würde potenzielle nächste Ziele bei 8,66 EUR, 8,86-8,93 EUR und 9,19/9,26 EUR in den Blick rücken. Zu einer nennenswerten Entspannung auch der übergeordneten Chartsituation käme es jedoch erst oberhalb von 9,50 EUR. In diesem Fall wäre ein weitergehender Vorstoß in Richtung 200-Tage-Linie bei aktuell 10,00 EUR und eventuell 10,29/10,35 EUR vorstellbar. Ein Rutsch unter die am Freitag überwundene 50-Tage-Linie bei aktuell 8,22 EUR per Tagesschluss würde ein erstes Warnsignal für das Erholungsszenario senden. Unmittelbar bearish würde es wieder mit der Verletzung der Supportmarken 7,67 EUR und 7,45 EUR. Dann wäre ein erneuter zeitnaher Test des Verlaufstiefs bei 6,63 EUR einzuplanen.