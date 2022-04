Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenstart trotz eines überraschend gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex und des Wahlerfolgs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron unter Druck. Der DAX büßte 1,54 Prozent auf 13.924 Punkte ein. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 1,82 und 0,82 Prozent. In den drei Indizes gab es 22 Gewinner und 77 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich Versorger (+1,02%) und Telekommunikationswerte (+0,28%) zulegen. Am deutlichsten fielen die Verluste bei den Banken (-5,44%), Versicherungen (-2,84%) und Einzelhändlern (-2,57%) aus. Henkel verbesserte sich an der DAX-Spitze um 1,72 Prozent. Siemens Healthineers und RWE verbesserten sich um 1,31 respektive 1,19 Prozent. Deutsche Bank sackte als Schlusslicht um 5,73 Prozent ab. Puma und Delivery Hero endeten 4,50 und 4,17 Prozent tiefer.

An der Wall Street gelang den Indizes ein dramatischer Turnaround. Aus anfänglich deutlichen Abgaben wurden bis zur Schlussglocke teils deutliche Zugewinne. Der Dow Jones Industrial schloss 0,70 Prozent fester bei 34.049 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,32 Prozent auf 13.533 Zähler. An der NYSE gab es 1.635 Gewinner und 1.710 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 52 Prozent. Es gab 13 neue 52-Wochen-Hochs und 440 Tiefs. Im späten Handel wurde bekannt, dass sich Elon Musk und Twitter hinsichtlich der Übernahme des Kurznachrichtendienstes für 54,20 USD je Aktie einig geworden sind. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um neun Basispunkte auf 2,81 Prozent ab. Der US-Dollar war gesucht und kletterte gemessen am Dollar-Index auf ein 2-Jahres-Hoch bei 101,74 Punkten. EUR/USD gab um 0,66 Prozent auf 1,0711 USD nach. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich belastet von den Lockdowns in China und damit einhergehenden Konjunktursorgen um 3,46 Prozent auf 98,54 USD. Gold gab an der Comex um 1,98 Prozent auf 1.896 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Dabei half, dass die chinesische Notenbank PBoC erneut versicherte, die zweitgrößte Volkswirtschaft mit geldpolitischen Maßnahmen zu stützen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,69 Prozent fester bei 167,04 Punkten. Der chinesische CSI 300 kletterte um 1,07 Prozent. Der Hang Seng Tech Index haussierte um über 5 Prozent. Gegen den Trend schwach zeigte sich der australische ASX 200 nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende. Der S&P Future notierte zuletzt 0,24 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.110) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, den Neubauverkäufen und dem Verbrauchervertrauen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von UBS, Novartis, Pepsico, UPS, General Electric, 3M und Raytheon. Nach US-Börsenschluss berichten Microsoft, Alphabet, Texas Instruments, Mondelez, General Motors und Visa über ihren Geschäftsverlauf. Bereits gestern Abend hat die Deutsche Börse ihre Bücher geöffnet und starke Quartalszahlen oberhalb der Markterwartungen präsentiert. Zudem hob der Börsenbetreiber seine Jahresziele an und erwartet nun einen Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Milliarden EUR und ein EBITDA von mehr als 2,2 Milliarden EUR.