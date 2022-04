Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine langfristige Bodenbildung sowie die Etablierung eines primären Aufwärtstrends. Das jüngste Anschlusskaufsignal generierte der Wert mit dem am 12. April gelungenen Ausbruch über die Widerstandszone bei 36,64 EUR. In der vergangenen Woche erreichte er eine bedeutende Ziel- und Widerstandszone und markierte dort ein 4-Jahres-Hoch bei 39,98 EUR. Seither orientierte er sich im Rahmen eines Pullbacks südwärts und visiert nun die Ausbruchs- und Unterstützungszone bei 36,12-36,64 EUR an. Kann sich der Anteilsschein dort stabilisieren, bleiben die Bullen in allen relevanten Zeitfenstern in einer starken Position. Ein Tagesschluss darunter würde hingegen eine deutlichere Korrektur mit möglichen Zielen bei 34,98 EUR, 34,16 EUR und 32,82 EUR signalisieren. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 30,98/31,36 EUR sowie mit einem Rutsch unter die massive horizontale Unterstützung bei 27,82-28,66 EUR. Mit Blick auf die Oberseite entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit einem Tagesschluss oberhalb von 39,98 EUR. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 41,92 EUR und 45,14-46,82 EUR. Das Unternehmen wird am 11. Mai seine Quartalszahlen veröffentlichen und seine Hauptversammlung abhalten.