Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zur Wochenmitte von zwischenzeitlichen Verlusten erholen. Der DAX schloss 0,27 Prozent fester bei 13.794 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,30 respektive 0,37 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 55 Gewinner und 41 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+2,00%), Einzelhandel (+1,41%) und Chemie (+1,36%). Am schwächsten tendierten Banken (-3,60%), Konsum (-1,02%) und Medien (-1,00%). Die Berichtssaison blieb im Anlegerfokus. HelloFresh (+11,55%) haussierte an die DAX-Spitze, nachdem der Konzern besser als vom Markt erwartete Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt hatte. Zudem bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr. Symrise (+5,70%) profitierte ebenfalls von einem starken Zahlenwerk. Qiagen (+3,49%) sprang nach erfreulichen Zahlen auf den dritten Platz in der Performance-Liste. Mercedes-Benz (+1,54%) überzeugte mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Deutsche Bank (-5,60%) stellte nach der Bilanzvorlage das Schlusslicht im Leitindex. Puma (-2,75%) zählte nach Zahlen gleichfalls zu den schwächsten Werten.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial nach einem volatilen Geschäft am Ende um 0,19 Prozent auf 33.302 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,05 Prozent schwächer bei 13.003 Zählern. An der NYSE gab es 1.462 Gewinner und 1.854 Verlierer. Es gab 17 neue 52-Wochen-Hochs und 591 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um fünf Basispunkte auf 2,82 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 0,34 Prozent auf 102,05 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,96 Prozent auf 1.886 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent höher bei 165,44 Punkten. Besonders deutlich fielen die Aufschläge beim Hang Seng Index in Hongkong und beim australischen ASX 200 aus. Die japanische Notenbank BoJ ließ wie allgemein erwartet ihren Leitzins unverändert. Der Yen geriet mit der überraschend taubenhaften BoJ-Aussage unbegrenzter Anleihekäufe zur Verteidigung ihres Zielzinses für zehnjährige Anleihen kräftig unter Druck. USD/JPY überwand die runde und vielbeachtete 130er-Marke. Der S&P Future notierte zuletzt 0,71 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.866) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, die deutschen Verbraucherpreise und das US-BIP. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delivery Hero, Beiersdorf, Linde, Merck & Co, Caterpillar und McDonald‘s. Nach US-Börsenschluss berichten Amazon, Intel und Apple über ihre Quartalszahlen.