Diese Analyse wurde am 28.04.2022 um 08:55 Uhr erstellt.

Der DAX rutschte gestern bis auf ein in der ersten Stunde markiertes 7-Wochen-Tief bei 13.566 Punkten ab. Am dort befindlichen Ziel- und Unterstützungsbereich kam Kaufinteresse in den Markt und der Index startete eine deutliche Erholungsrally. Anschließend pendelte er unterhalb eines Erholungshochs bei 13.849 Punkten seitwärts.