Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 19-Jahres-Hochs bei 18,92 EUR im August 2021 startete eine Abwärtskorrektur, die weiterhin andauert. Im Rahmen der vom Februar-Hoch bei 17,82 EUR ausgehenden zweiten Abwärtswelle erreichte der Wert eine wichtige Ziel- und Unterstützungszone und verzeichnete am 7. März ein 2-Jahres-Tief bei 14,47 EUR. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konsolidiert aktuell oberhalb der zurückeroberten 200-Tage-Linie und unterhalb der Widerstandszone bei 17,84-17,97 EUR. Mit dem Kursschub der vergangenen beiden Tage attackiert er nun wieder die obere Begrenzung der Range. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde das mittelfristige Chartbild aufhellen und Potenzial in Richtung zunächst 18,44 EUR und anschließend 18,92 EUR indizieren. Darüber würde der langfristige Bullenmarkt bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 19,40 EUR und 20,62/20,84 EUR. Nächste Unterstützungszonen befinden sich bei 17,30-17,49 EUR und 16,52-16,98 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch per Tagesschluss unter die letztgenannte Zone würde das technische Bild deutlich eintrüben und fortgesetzte Abgaben in Richtung 16,13/16,20 EUR und 15,43-15,54 EUR nahelegen.