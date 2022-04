Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag trotz einer hohen Verbraucherpreisinflation (7,8%) im April und ungeachtet überraschend schwacher BIP-Daten aus den USA die Käufer das Kursgeschehen. Der DAX schloss 1,35 Prozent fester bei 13.980 Punkten. MDAX und TecDAX zeigten Aufschläge von 0,88 respektive 1,45 Prozent. In den drei Indizes gab es 77 Kursgewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 88 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab nach der jüngsten kräftigen Rally um 1,45 Punkte auf 30,77 Zähler nach. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am deutlichsten aufwärts tendierten Einzelhandelswerte (+2,93%), Automobilwerte (+2,55%) und Softwareaktien (+2,07%). Delivery Hero (+5,89%) und HelloFresh (+4,80%) belegten in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen die obersten zwei Plätze im DAX-Tableau. Linde konnte nach Quartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks 0,72 Prozent hinzugewinnen. Bayer büßte als Schlusslicht vor der heutigen Hauptversammlung 1,13 Prozent ein.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,85 Prozent auf 33.916 Punkte an. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 3,48 Prozent auf 13.456 Zähler nach oben. An der NYSE konnten 74 Prozent der Werte zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. 22 neuen 52-Wochen-Hochs standen 523 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt setzte sich die dynamische Dollar-Hausse fort. EUR/USD gab um 0,52 Prozent auf ein 5-Jahres-Tief bei 1,0498 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 2,85 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,14 Prozent fester bei 1.891 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,27 Prozent auf 105,36 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 1,44 Prozent höher bei 555,05 Punkten. Besonders stark gesucht waren die Technologiewerte in Hongkong (HSTECH: +9,95%). Hier beflügelte die Kreise-Meldung von Bloomberg, dass es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, dass US-Aufseher Prüfungen vor Ort durchführen können bei chinesischen Unternehmen mit Listing an der Wall Street. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.146) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum deutschen BIP und die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. In den USA stehen die persönlichen Ausgaben und Einkommen, der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BASF, MTU, Chevron und Exxon Mobil. Mercedes-Benz, Bayer, Vonovia und Continental veranstalten ihre Hauptversammlungen. Die gestern nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen der Tech-Riesen Apple (nachbörslich: -2,22%), Amazon (nachbörslich: -8,99%) und Intel (nachbörslich: -3,99%) konnten die Anleger nicht überzeugen.