Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) hatte im November 2021 ein Allzeithoch bei 69,56 EUR verzeichnet. Im Rahmen des anschließend etablierten Abwärtstrends rutschte sie bis auf ein am 19. Juli markiertes 2-Jahres-Tief bei 35,42 EUR. Seither dominieren die Bullen klar das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konnte an acht der vergangenen neun Handelstage zulegen, mit dem Anstieg über den Widerstand bei 40,81 EUR einen mittelfristig relevanten Boden komplettieren und die vom Rekordhoch ausgehende Abwärtstrendlinie brechen. Am Freitag verbuchte er ein 3-Monats-Hoch bei 45,38 EUR. Der nächste Ziel- und Widerstandsbereich lautet 45,90/46,20 EUR. Darüber würden mögliche Ausdehnungsziele bei 48,46 EUR und 49,53/50,01 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren erscheint nun jederzeit eine Konsolidierung möglich. Nächste potenzielle Unterstützungen befinden sich bei 43,50 EUR, 42,57-43,06 EUR, 40,81-41,26 EUR und 39,56-40,05 EUR. Mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde das aktuell bullishe Chartbild im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster neutralisiert. Das Unternehmen wird am 11. August die (ausführlichen) Quartalszahlen vorlegen.