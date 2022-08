Diese Analyse wurde am 02.08.2022 um 08:24 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) hatte im Juli 2020 ein Rekordhoch bei 170,15 EUR markiert und schwenkte anschließend in den Korrekturmodus über. Der ausgeprägte Rücksetzer führte die Notierung bis auf 124,85 EUR zurück. Dort startete im November 2020 ein Aufwärtstrend, der den Anteilsschein bis zum April wieder bis auf 20 Cent an die historische Bestmarke beförderte. Der anschließende Rücksetzer traf im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten mittelfristigen Aufwärtswelle auf Support und es startete ein erneuter Angriff auf den Kursdeckel bei rund 170 EUR. Der Kursschub der vergangenen Handelstage beförderte das Papier schließlich auf ein neues Rekordhoch sowie über die Rückkehrlinie des vom November 2020 ausgehenden Trendkanals. Der Weg des geringsten Widerstands weist somit in allen Zeitebenen aufwärts. Historische Hürden lassen sich naturgemäß im „Uncharted territory“ nicht ableiten. Aus der Fibonacci-Analyse ergeben sich potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 175,88 EUR, 178,28 EUR und 182,30-183,42 EUR. Mögliche Rücksetzer würden im Bereich 169,26-170,15 EUR sowie bei 165,55 EUR auf Unterstützungen treffen. Zu einer nennenswerten Eintrübung der kurz- bis mittelfristigen technischen Ausgangslage käme es erst im Falle eines nachhaltigen Rutsches unter die Supportzone bei 157,50-162,00 EUR.