Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im vergangenen September verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Top-Bildung. Diese wurde im Januar mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Im Mai markierte der Wert ein 2-Jahres-Tief bei 20,16 EUR. Der seither laufende Erholungstrend wurde im gestrigen Handel mit einem Ausbruch über das Juni-Hoch (26,94 EUR) bestätigt. Die Aktie zog bis auf ein 4-Monats-Hoch bei 27,52 EUR an. Als potenzielle Erholungsziele fungieren nun die Zone 28,95-29,97 EUR sowie die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 30,88 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 33,00-33,83 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite ist nun die Supportzone 24,21-25,41 EUR kritisch. Ein Rutsch darunter per Tagesschluss würde das derzeit bullishe Kurzfrist-Bias neutralisieren und Abwärtsrisiken in Richtung 22,17 EUR und 20,16 EUR mit sich bringen. Unterhalb der letztgenannten Marke würde schließlich der intakte übergeordnete Abwärtstrend bestätigt mit einem möglichen Ziel bei 17,17 EUR (Tief vom März 2020). Das Unternehmen wird am 11. August seine Quartalszahlen präsentieren.