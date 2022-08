Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgten die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China. Von den Tagestiefs konnten sich die Kurse im Verlauf des Nachmittags jedoch deutlich absetzen. Der DAX schloss 0,23 Prozent schwächer bei 13.449 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,17 respektive 0,77 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 61 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 58 Prozent. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+0,95%), Automobile (+0,90%) und Versorger (+0,52%). Die größten Sektoren-Abschläge waren bei Softwareaktien (-2,18%), Konsumwerten (-1,43%) und Medienwerten (-1,12%) zu beobachten. Bayer belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 2,26 Prozent die DAX-Spitze. Das Unternehmen wird am Donnerstag seinen Quartalsbericht vorlegen. Symrise (+1,24%) erfreute mit einer Anhebung seiner Umsatzziele für das Gesamtjahr. Puma hielt mit einem Minus von 3,74 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Zalando büßte 3,19 Prozent ein.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 1,23 Prozent bei 32.396 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,30 Prozent auf 12.902 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.451 Gewinner und 1.755 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 15 Basispunkte auf 2,75 Prozent nach oben. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,82 Prozent auf 1,0177 USD nach. Gold notierte an der Comex nach zwischenzeitlicher Markierung eines 4-Wochen-Hochs 0,49 Prozent tiefer bei 1.779 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,36 Prozent auf 94,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh trotz der Taiwan-Spannungen ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der S&P Future notierte zuletzt 0,26 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.453) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Société Générale, Siemens Healthineers, Vonovia, BMW, Infineon, Commerzbank und Axa.