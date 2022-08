Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte oberhalb des im März 2020 bei 19,11 EUR markierten zyklischen Tiefs einen langfristigen Doppelboden ausbilden können. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein im vergangenen November verzeichnetes 2-Jahres-Hoch bei 59,98 EUR. Es folgte eine dreiwellige Abwärtskorrektur bis 42,05 EUR. Seit März dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Die aktuell laufende zweite Impulswelle brachte sie wieder in Rufweite zur zentralen horizontalen Widerstandszonebei 59,04-59,98 EUR. Im gestrigen Handel sprang die Notierung nach der Veröffentlichung der ausführlichen Quartalszahlen bis auf in der Spitze 59,06 EUR hoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals im langfristigen Zeitfenster bedarf es nun einer nachhaltigen Überwindung der Marke von 59,98 EUR, idealerweise per Wochenschluss. Im Erfolgsfall würden potenzielle Zielzonen bei 62,55-63,18 EUR, 64,86/65,18 EUR und 66,83-67,71 EUR in den Blick rücken. Eine Verletzung der aktuellen Supportzone bei 56,32-56,62 EUR würde derweil für einen vorgeschalteten Pullback in Richtung 53,70/53,74 EUR und eventuell 52,14-52,77 EUR sprechen. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das aktuell mittelfristig bullishe Bias beseitigen und eine zeitliche Ausdehnung der im November gestarteten Korrekturphase nahelegen.