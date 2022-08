Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte weiter nach oben. Unterstützung lieferten unerwartet positive US-Wirtschaftsdaten und eine freundliche Wall Street. Der DAX schloss 1,03 Prozent fester bei 13.588 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 1,56 beziehungsweise 1,29 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 73 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance verzeichneten lediglich Telekommunikationswerte (-1,07%) und Versorger (-0,64%) Abschläge. Die stärksten Sektoren waren Einzelhandel (+4,75%), Technologie (+4,45%) und Software (+2,51%). Zalando belegte mit einem Plus von 5,82 Prozent die DAX-Spitze. Continental zog dahinter um 5,45 Prozent an. Infineon konnte die Anleger mit besser als erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie einem positiven Margenausblick überzeugen und stieg um 4,97 Prozent auf ein 8-Wochen-Hoch. Charttechnisch konnte der Anteilsschein die zuletzt deckelnde 100-Tage-Linie überwinden. Vonovia legte nach Zahlen um 0,54 Prozent zu. BMW sackte als Schlusslicht im Leitindex nach der Bilanzvorlage und einer Absenkung der Margenprognose um 5,56 Prozent ab. Siemens Healthineers gab nach Zahlen um 1,09 Prozent nach.

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich in Kauflaune, nachdem sowohl die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie, als auch der ISM-Index für den Servicesektor überraschend deutliche Zuwächse verzeichnen konnten. Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 32.813 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 endete mit einem Aufschlag von 2,73 Prozent. 66 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 66 Prozent. Es gab 25 neue 52-Wochen-Hochs und 36 Tiefs. Der US-Dollar notierte gemessen am Dollar-Index wenig verändert. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Geschäfts bei 1,0168 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 2,73 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 1.782 USD. WTI-Öl brach um 3,88 Prozent auf 90,76 USD ein. Hier belastete ein überraschender Anstieg der Lagerbestände sowie eine nur sehr geringe Anhebung des Produktionsziels seitens der Allianz OPEC+.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,59 Prozent fester bei 159,91 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge waren in Hongkong zu beobachten. Vor allem Technologiewerte waren hier gesucht. Die Alibaba-Aktie zog vor der in einigen Stunden anstehenden Veröffentlichung der Quartalsbilanz um rund 5 Prozent an. Gegen den Trend zeigte der taiwanesische TAIEX Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt 0,14 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.640) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die Bank of England dürfte auf ihrer heutigen Sitzung den Leitzins weiter anheben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Merck KGaA, Zalando, Bayer, adidas, Hannover Rück, Beiersdorf, Lufthansa, Lanxess und Alibaba.