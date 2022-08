Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) bewegt sich ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Dabei versucht sich das Papier an einer langfristigen Bodenbildung oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR. Seit dem Sommer 2021 etablierte es eine Trading-Range zwischen 5,24 EUR und 7,92 EUR. Von deren unteren Begrenzung konnte sich die Notierung zuletzt nach oben absetzen. Unterhalb der deckelnden 50-Tage-Linie konsolidierte der Anteilsschein in den letzten Handelstagen in einem wimpelförmigen Muster. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen brach er im gestrigen Handel begleitet von sehr hohem Volumen nach oben aus. Er riss dabei eine bullishe Kurslücke. Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf das Widerstandscluster bei aktuell 6,57-6,59 EUR. Es resultiert aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage sowie aus dem letzten Reaktionshoch des noch intakten mittelfristigen Abwärtstrends. Ein Tagesschluss darüber würde das technische Bild signifikant aufhellen und die Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch bei derzeit 6,98 EUR in den Fokus rücken. Mit einem nachhaltigen Anstieg über diese Hürde sowie den Horizontalwiderstand bei 7,03 EUR würde schließlich ein erneuter Vorstoß in Richtung 7,67 EUR und nachfolgend 7,92 EUR indiziert. Mögliche Rücksetzer sollten nun im Bereich 6,10-6,22 EUR auf Nachfrage treffen, um das bullishe Bild im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu zerstören. Unmittelbar bearish wäre ein Rutsch unter 5,84 EUR zu werten. In diesem Fall stünde ein Wiedersehen mit der Supportzone bei 5,24-5,31 EUR auf der Agenda.