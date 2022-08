Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Kursaufschwung am Donnerstag fort. Angetrieben wurde er von überwiegend positiv aufgenommenen Geschäftszahlen. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 13.663 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,28 und 1,24 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 74 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+4,80%), Technologie (+2,22%) und Konsum (+1,84%). Am schwächsten tendierten Finanzdienstleister (-1,51%), Pharma & HealthCare (-0,39%) und Automobilwerte (-0,21%). Zalando haussierte an der DAX-Spitze nach der Präsentation der Quartalszahlen und der Bestätigung der unlängst abgesenkten Jahresziele um 13,10 Prozent. Nach der Bilanzvorlage ebenfalls im Blick standen adidas (+2,48%), Beiersdorf (+2,20%), Hannover Rück (+2,19%), Merck (+1,12%) und Bayer (-2,52%).

An der Wall Street bot sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones Industrial gab um 0,26 Prozent auf 32.727 Punkte nach. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es derweil um 0,44 Prozent nach oben auf 13.311 Zähler. An der NYSE gab es 1.522 Gewinner und 1.673 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 54 Prozent. Es gab 29 neue 52-Wochen-Hochs und 37 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,81 Prozent höher bei 1,0242 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um fünf Basispunkte auf 2,68 Prozent. Stark gesucht waren die Edelmetalle. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,72 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 1.807 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich hingegen um 2,34 Prozent auf 6-Monats-Tief bei 88,54 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,78 Prozent fester bei 161,63 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,23 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.672) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Juli als möglicher Impulsgeber. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Allianz, Deutschen Post, Aurubis und Rheinmetall.