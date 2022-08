Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die negativen Vorzeichen. Der DAX gab um 1,12 Prozent auf 13.535 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 2,09 beziehungsweise 1,77 Prozent. In den drei Indizes gab es 23 Gewinner und 77 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich Telekommunikationswerte (+1,04%), Versorger (+1,02%) und Versicherer (+0,87%) zulegen. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-5,34%), Technologieaktien (-4,69%) und Medienwerte (-2,18%). Munich Re (+1,75%) war nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen und einer Bestätigung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesucht. Noch stärker präsentierte sich im DAX nur der Wettbewerber Hannover Rück (+1,76%). E.ON (+1,44%), Deutsche Telekom (+1,13%) und RWE (+0,83%) lagen ebenfalls fest im Markt. HelloFresh (-7,19%) hielt ohne Nachrichten die rote Laterne im Leitindex. Continental (-6,54%) stand mit den endgültigen Quartalszahlen unter Druck. Sehr schwach zeigten sich daneben Zalando (-5,90%), Infineon (-5,15%) und Puma (-4,56%).

An der Wall Street hielten sich die Anleger mit Blick auf die heute anstehenden Verbraucherpreisdaten zurück. Auf der Stimmung bei Chip- und Technologiewerten lasteten enttäuschende Zahlen von Micron Technology. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,18 Prozent tiefer bei 32.774 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,15 Prozent abwärts auf 13.008 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. 26 neuen 52-Wochen-Hochs standen 58 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,26 Prozent auf 1,0212 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 2,80 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,29 Prozent auf 1.811 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,24 Prozent auf 90,54 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,94 Prozent tiefer bei 158,64 Punkten. Im konjunkturellen Fokus standen Inflationsdaten aus China. Dort kletterten die Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent nach zuvor 2,5 Prozent und damit so deutlich wie seit Juli 2020 nicht mehr. Die Konsensschätzung hatte bei 2,9 Prozent gelegen. Die Erzeugerpreise zogen derweil um 4,2 Prozent an nach zuvor 6,1 Prozent (Konsensschätzung: 4,8%). Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.489) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus den USA um 14.30 Uhr. Analysten erwarten im Schnitt für den Juli eine Teuerungsrate von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vormonat hatte sie bei 9,1 Prozent ein Dekadenhoch erreicht. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von E.ON, Brenntag, Sixt SE, Jenoptik, Tui und Metro.