Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich zur Wochenmitte nach der Veröffentlichung niedriger als erwarteter Inflationsdaten aus den USA in Kauflaune. Die Märkte preisten nach dem Rückgang der Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen von zuvor 9,1 Prozent auf 8,5 Prozent im Juli eine geringere Wahrscheinlichkeit für weitere deutliche Zinsschritte seitens der US-Notenbank Fed ein. Daneben sorgten mehrere positiv aufgenommene Quartalszahlen heimischer Unternehmen für Unterstützung. Der DAX schloss 1,23 Prozent fester bei 13.701 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 2,01 und 1,63 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW fiel um 1,34 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 23,14 Zählern. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+4,21%), Technologie (+3,39%) und Medien (+2,59%). Abgaben auf der Sektorenebene waren lediglich bei den defensiven Versorgern (-0,74%) und Telekommunikationswerten (-0,60%) zu beobachten. Zalando sprang an der DAX-Spitze um 6,21 Prozent nach oben. Puma und HelloFresh folgten mit Zugewinnen von 5,22 und 4,43 Prozent. E.ON sackte als Schlusslicht im Leitindex trotz solider Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks um 2,34 Prozent ab. Deutsche Börse notierte 1,26 Prozent schwächer.

An der Wall Street sprang der Dow Jones Industrial um 1,63 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 33.310 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 2,85 Prozent auf 13.378 Zähler. 81 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lieferte mit 91 Prozent ein bullishes Signal. 61 neuen 52-Wochen-Hochs standen 23 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar zeigte nach den Inflationsdaten gemessen am Dollar-Index den stärksten Tagesverlust seit März. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,84 Prozent höher bei 1,0301 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab am Ende um zwei Basispunkte auf 2,78 Prozent nach. Zwischenzeitlich war sie bis auf knapp unter 2,70 Prozent abgesackt. Gold handelte an der Comex 0,38 Prozent tiefer bei 1.805 USD. Unmittelbar nach den Inflationsdaten war das Edelmetall bis auf ein 5-Wochen-Hoch bei 1.825 USD vorgestoßen. WTI-Öl verteuerte sich ungeachtet eines überraschend deutlichen Anstiegs der Lagerbestände um 1,26 Prozent auf 91,64 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 1,07 Prozent fester bei 526,31 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.754) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig müssen die Anleger eine Flut an Quartalszahlen verdauen. Es berichten unter anderem Deutsche Telekom, Siemens, RWE, Daimler Truck, Thyssenkrupp und K+S. Metro lieferte bereits gestern nach Xetra-Schluss positiv aufgenommene Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2021/22. Im nachbörslichen Handel konnte das Papier zulegen. Walt Disney (nachbörslich: +6,85%) konnte mit seinen nach der Schlussglocke an der Wall Street präsentierten Zahlen ebenfalls überzeugen.